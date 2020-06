Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenhaus abgebrannt

Erfurt (ots)

In Erfurt-Bischleben ist am Mittwochabend ein Gartenhaus vollständig abgebrannt. Die 82-jährige Eigentümerin hielt sich, gegen 17:20 Uhr, gemeinsam mit ihrem Mann und Bekannten im Garten auf, als sie das Feuer bemerkten. Trotz umfangreicher Löscharbeiten konnte das Gartenhaus nicht mehr gerettet werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt in der Sauna ausgelöst. Während der Löscharbeiten musste die Geratalstraße zeitweise voll gesperrt werden. (JN)

