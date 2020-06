Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bauarbeiter bestohlen

Erfurt (ots)

Ein dreister Dieb bestahl gestern am helllichten Tag zwei Bauarbeiter in Erfurt. Die beiden Männer im Alter von 58 und 62 Jahren gingen in der Straße Zum Güterbahnhof auf einer Baustelle ihrer Arbeit nach. Eine unbekannte Person begab sich unbemerkt in einen nahe gelegenen Bauwagen. Dort nahm er den Autoschlüssel eines Bauarbeiters an sich und öffnete das Fahrzeug, welches im Umfeld parkte. Der Täter erbeutete zwei Rucksäcke mit persönlichen Dokumenten und Gegenständen sowie ein Tablet. (JN)

