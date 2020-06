Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neu gekaufte E-Bikes verschwunden

Erfurt (ots)

Viel Freude hatte eine 52-Jährige Frau aus Erfurt nicht an ihren E-Bikes. Sie hatte die beiden Räder im Gesamtwert von 8.000 Euro erst vor einer Woche gekauft. Ein Dieb wurde schnell auf die beiden hochwertigen Fahrräder aufmerksam, welche in einer verschlossenen Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Webergasse standen. In der Nacht zu Mittwoch brach der Dieb die Kellerbox auf und stahl die E-Bikes. (JN)

