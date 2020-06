Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Schlaf bestohlen

Erfurt (ots)

Während ein Ehepaar in der Moskauer Straße von Erfurt in der Nacht zu Mittwoch dem wohlverdienten Schlaf nachging, bekamen sie ungebetenen Besuch. Durch eine offenbar unverschlossene Tür verschaffte sich der Dieb Zutritt zu ihrer Wohnung. Der Täter bediente sich an zwei Notebooks, zwei Handys und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro. Erst am Morgen stellte der 64-jährige Wohnungsinhaber den Diebstahl fest. (JN)

