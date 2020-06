Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten werden zum Verhängnis

Landkreis Sömmerda (ots)

Für eine 32-Jährige ging in der vergangenen Nacht der Zigarettenkauf gehörig schief. Im Landkreis Sömmerda hatte sich die Frau an einem Automaten Nachschub geholt. Auf dem Nachhauseweg fuhr sie mit ihrem Auto gegen eine Laterne und eine Steinmauer. Sie flüchtete vom Unfallort. Eine Ölspur des Unfallwagens führte die Polizei schließlich zur Wohnanschrift der Frau. Schnell wurde klar, warum die Frau den Unfall gebaut hatte. Sie pustete über 2,1 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. In der Nacht gab es somit nicht nur Zigaretten, sondern auch eine Anzeige. (JN)

