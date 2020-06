Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Richtiger Riecher

Sömmerda (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizisten in Sömmerda, als Sie am Dienstagabend in der Erfurter Höhe einen VW-Fahrer kontrollierten. Mit dem 42-jährigen Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis an. Die Fahrt war für den Mann somit beendet. Eine Blutentnahme und die entsprechende Anzeige waren die Folge. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell