LPI-EF: Lagerfeuer führt zu Anzeigen

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei wurde Dienstagnachmittag nach Marbach gerufen. Eine Zeugin hatte einen Mann beobachtet, der in einem Waldstück Feuer gelegt hatte. Die Beamten stellten vor Ort einen 38-jährigen Mann fest. Er hatte lediglich ein kleines Lagerfeuer an einer dafür vorgesehenen Stelle gemacht. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, stießen sie allerdings auf mehrere Gramm Marihuana. Weiterhin stellte sich heraus, dass er mit einem Fahrrad betrunken in das Waldstück gefahren war. Er pustete über zwei Promille. Auf den 38-Jährigen warteten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (JN)

