Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentnerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde eine 82-jährige Rentnerin in Erfurt schwer verletzt. Als sie vom Bahnhof in Richtung Anger lief, wurde sie von einem Rollstuhlfahrer gestreift, der von einer anderen Person an ihr vorbei geschoben wurde. Dabei stürzte die Frau und zog sich einen Knochenbruch zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

