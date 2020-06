Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Erfurt (ots)

Reichlich Wut muss eine unbekannte Person in der Nacht zu Dienstag in Schwerborn gehabt haben, als sie sich an einem Auto ausließ. An einem parkenden Audi A4 beschädigte sie mit massiver Gewalt alle Seiten des Fahrzeugs. Das Ergebnis waren mehrere tiefe Dellen und ein zerstochener Reifen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (JN)

