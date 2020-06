Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suzuki und Skoda verschwunden

Erfurt (ots)

Für gleich zwei Fahrzeughalter begann die neue Woche mit einer bösen Überraschung. Am Montagmorgen suchte ein 29-Jähriger vergeblich nach seinem Kraftrad. Er hatte seine Suzuki GS 500 auf einem Motorradstellplatz in der Martin-Niemöller-Straße abgestellt. Über Nacht stahlen Unbekannte das Kraftrad im Wert von 1.500 Euro. Auch eine 28-jährige Frau fand am Montagmorgen in der Tungerstraße ihren 15 Jahre alten Skoda Octavia nicht wieder. Diebe hatten ihr Auto im Wert von 2.700 Euro unbemerkt entwendet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell