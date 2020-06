Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus an Schule

Erfurt (ots)

Der Hausmeister einer Schule im Erfurter Rieth meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei. Unbekannte hatten über das Wochenende am Schulgebäude insgesamt elf Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeschlagen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter hatten es offensichtlich auf Zerstörung abgesehen. In das Gebäude verschafften sie sich keinen Zutritt. (JN)

