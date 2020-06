Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leere Hände und hoher Schaden

Sömmerda (ots)

Viel Mühe machten sich am Wochenende Diebe in Sömmerda. Am Ende gingen sie allerdings leer aus. Das Objekt ihrer Begierde war eine Bäckerei in einem Supermarkt. Auf einem Parkplatz hoben sie einen Gullideckel aus. Diesen transportierten sie zur Bäckerei und zerstörten mit dem schweren Wurfgeschoss die Schaufensterscheibe. Im Geschäft öffneten sie gewaltsam die Kasse. Hier herrschte aber gähnende Leere, sodass die Einbrecher ohne Beute das Weite suchten. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden von etwa 6.500 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell