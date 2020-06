Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Jana Müller-Meinke

Sömmerda (ots)

Seit Montag (22.06.2020) wird die 57 jährige Jana Müller-Meinke aus Straußfurt vermisst. Sie hat in den Nachmittagstunden das Wohnhaus in Richtung Sömmerda verlassen. Gegen 17:15 Uhr wurde die Frau Müller-Meinke in Sömmerda an der Tongrube gesehen und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden von Frau Müller-Meinke. Die Vermisste ist 168 Zentimeter groß, ca. 75 kg schwer, lange blonde Haare und Brillenträgerin. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Sie ist unterwegs mit einem lila / violett farbenen VW T5 Multivan mit dem Kennzeichen SöM-MM 179. Die Polizeiinspektion Sömmerda bittet dringend um Hinweise. Wer Frau Jana Müller-Meinke seit Montag gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

