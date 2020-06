Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raubüberfall in Spielothek - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Zu einem Raubüberfall kam es heute Morgen in einer Spielothek in der Magdeburger Allee von Erfurt. Zwei unbekannte, maskierte Männer betraten gegen 09:20 Uhr die Örtlichkeit und bedrohten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine 56-jährige Angestellte. Diese übergab den Tätern einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Männer flüchteten mit ihrer Beute anschließend in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und dem Einsatz eines Fährtenhundes, konnten die Männer nicht gestellt werden. Die unter Schock stehende Angestellte wurde medizinisch versorgt. Sie beschrieb die Täter wie folgt: Einer der Männer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 m groß und schlank. Er trug ein graues Sakko, einen grauen Hut, eine Sonnenbrille, eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen seitlich am Bein sowie helle Sportschuhe. Außerdem trug er ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Der andere Täter war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 m groß und schlank. Er trug eine blaue Kapuzenjacke, eine schwarze Sporthose, graue Sportschuhe sowie eine schwarze Gesichtsmaske. Die Männer führten eine schwarze Sporttasche und einen schwarz-blauen Trekkingrucksack mit sich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) unter Angabe der Vorgangsnummer 140879 entgegen. (JN)

