Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schaukästen eingeschlagen

Erfurt (ots)

Am Wochenende ließ ein unbekannter Täter im Bereich der Stotternheimer Straße von Erfurt seiner Zerstörungswut freien Lauf. An fünf Straßenbahn- und Bushaltestellenhäuschen wurden die Schaukästen entglast. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die zwischen Samstag und Sonntag in der Stotternheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 139866 entgegen. (JN)

