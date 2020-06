Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

Erfurt (ots)

Reichlich Beute machten Einbrecher am vergangenen Wochenende in der Erfurter Altstadt. Sie waren gewaltsam in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant eingedrungen. In den Gaststättenraum wurden die Langfinger fündig. Sie erbeuteten eine Radioanlage, diverse Spirituosen, eine Kaffeemaschine und ein Handy im Gesamtwert von über 1.000 Euro. (JN)

