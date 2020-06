Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Autohaus

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag schlugen Diebe in einem Autohaus in Gispersleben zu. Sie hebelten ein Fenster des Geschäftes auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büros und ein Lager. Die Täter erbeuteten einen Tresor mit zahlreichen Fahrzeugschlüsseln im Wert von fast 1.700 Euro. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. (JN)

