Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Rieth wurde am Sonntagabend einem 18-Jährigen seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis. An einer Sporthalle wurde er, gegen 22:30 Uhr, von einem Jugendlichen angesprochen und nach dem Handy gefragt. Bereitwillig stellte der junge Mann sein Handy zur Nutzung zur Verfügung. Als er sein Handy zurückforderte, wurde er von dem Jugendlichen angegriffen und dabei am Hals leicht verletzt. Der Jugendliche mit schwarzen Haaren, schwarzer Kleidung und roten Nike Turnschuhen verschwand in der Folge mit dem Handy. (JN)

