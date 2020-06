Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bistro

Sömmerda (ots)

Am frühen Sonntag zerstörten Unbekannte gegen 02:20 Uhr eine Scheibe eines Bistros in Sömmerda in der Straße der Einheit. Hier wurde dann eine Kasse entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 EU. Die Höhe des Beutegutes ist noch nicht genau bekannt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/3360) erbeten.

