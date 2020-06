Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Altkleidercontainer abgebrannt

Sömmerda (ots)

Unbekannte setzten um Mitternacht einen Altkleidercontainer in der Erhardtstraße in Sömmerda in Brand. Ein vorbeifahrender Fahrzegführer bemerkte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Der Brand wurde gelöscht. Der Sachschaden des gut gefüllten Containers beträgt ca. 1200 EU. Hinweise werden von der PI Sömmerda (03634/3360) erbeten.

