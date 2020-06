Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf der Suche nach Pfandflaschen mehrere Anzeigen gesammelt

Erfurt (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten auf dem Gelände einer Firma in der August-Röbling-Straße am Samstagabend eine männliche Person fest. Auf Befragung durch die Beamten des Inspektionsdienstes Nord gab der 55-jährige an, dass er auf der Suche nach Pfandflaschen das Gelände betreten habe. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein entwendetes Handy aufgefunden und sichergestellt. Anstatt mit Pfandflaschen verließ der Mann das Gelände mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Hehlerei. (JZ)

