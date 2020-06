Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter gestellt und geläutert

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag entwendete ein 39-jähriger Erfurter in der Karstadt-Sport-Filiale in der Innenstadt mehrere Bekleidungsartikel. Der Dieb packte die Waren im Wert von 140 Euro in einen Tragekorb und verließ, von den Verkäufern unbemerkt, den Verkaufsraum. Ein Touristenpaar und ein im Frei befindlicher Polizeibeamter bemerkten allerdings den akustischen Alarm der Diebstahlsicherung und stellten den Täter bevor er mit seinem Rad von dannen ziehen konnte. Als die uniformierten Beamten vor Ort eintrafen, räumte der Mann sofort sein Fehlverhalten ein. Da der reuige Dieb keine plausiblen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen "seines" Fahrrads machen konnte, wurde selbiges von den Beamten zunächst sichergestellt. Nachdem die Beamten dem Mann noch einmal gründlich ins Gewissen redeten wurde er, mit einer Diebstahlsanzeige im Gepäck, entlassen. Die Worte der Beamten fanden offensichtlich Gehör. Denn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme begab sich der Mann zu dem Eigentümer des sichergestellten Fahrrads und teilte ihm mit, dass er sein Rad zuvor gestohlen hatte und der Eigentümer es sich jetzt bei der Polizei abholen könne. So konnte der bis dato unbekannte rechtmäßige Eigentümer wenig später sein Fahrrad in Empfang nehmen. (ST)

