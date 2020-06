Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschmutzung am See

Haßleben (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag haben scheinbar mehrere Personen eine Grillparty an der Kiesgrube entlang des Feldweges zwischen Riethnordhausen und Haßleben gefeiert. Nach Ende der Feier räumten die Gäste jedoch nicht auf und warfen stattdessen ihre Klappstühle, Sitzauflagen und das Grillgut teilweise in den See.

Hinweise auf die Verursacher nehmen jede Polizeidienststelle und die PI Sömmerda entgegen.

