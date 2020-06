Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18jähriger rast durch Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden in der Liebknechtstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während dieser Kontrolle fuhr ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn an den Beamten vorbei. Die Verfolgung des Fahrzeuges wurde umgehend aufgenommen. Um den Sichtkontakt halten zu können, eilten die Beamten mit eigenen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h im Erfurter Innenstadtbereich nach. Auf den Einsatz von Blaulicht, Sirene und Anhaltezeichen reagierte der Fahrer des Pkw zunächst nicht. Im Bereich Salinenstraße gelang es den Polizeibeamten das Fahrzeug anzuhalten. Der polizeibekannte Fahrer führte sogar zwei Führerscheine mit sich, wovon jedoch einer bei der Polizei als gestohlen gemeldet war. Die Umstände hierzu werden noch abschließend ermittelt. Der 18jährige Fahrer hat sich aufgrund der grob verkehrswidrigen Fahrweise strafrechtlich zu verantworten. (StSchw)

