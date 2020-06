Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kindswohlgefährdung

Erfurt (ots)

Am Freitag betraten Beamte des Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei eine Wohnung in der Krämpfervorstadt. Anlass war ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss aufgrund eines Fahrraddiebstahls. Als die Beamten die stark verschmutzte und verwahrloste Wohnung betraten, konnten sie dort diverse, offen herum liegende Betäubungsmittel feststellen. In der Wohnung lebt neben der beschuldigten Mutter auch ihre vierjährige Tochter. Da für das kleine Mädchen in der Wohnung nicht hinnehmbare Lebenszustände vorherrschten, wurde das Jugendamt der Stadt Erfurt informiert. Das vierjährige Kind wurde durch das Jugendamt in Obhut genommen. Neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich die Mutter zudem wegen der Verletzung ihrer Fürsorgepflicht verantworten. Das gesuchte Fahrrad konnte nicht aufgefunden werden. (StSchw)

