Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladefläche geriet in Brand

Sömmerda (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Nachmittag des 19.06.2020 in Buttstädt. Hier fuhr eine 35jährige mit einem Kleintransporter Möbel auf der offenen Pritsche. Diese Möbel fingen plötzlich während der Fahrt an zu brennen. Die Fahrerin konnte stoppen und mit den Insassen die Möbel noch abladen und das Feuer löschen. Verletzt wurde nienmand. An den Möbeln und dem Kleintransporter entstand ein Schaden von etwa 700 EU. Ursächlich ist wahrscheinlich eine unachtsam weggeschmissene Zigarette eines anderen unbekannten Fahrzeugführers.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell