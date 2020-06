Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit einer Fahrt mehrere Verstöße begangen

Sömmerda (ots)

Am Abend des 20.06.2020 fuhr ein 25jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad auf einem Radweg nördlich von Sömmerda. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war sein Kleinkraftrad nicht versichert. Zu guter Letzt schlug ein freiwilliger Drogenvortest positiv an, so dass auch noch eine Blutentnahme im Krankenhaus Sömmerda folgte. Den 25jährigen erwareten jetzt mehrere Anzeigen.

