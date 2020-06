Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer umgefahren und liegen gelassen

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte ein 17 jähriger Radfahrer am Freitagmorgen. Der junge Mann war mit seinem Rad auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstätte. In der Mittelhäuser Straße übersah ein PKW-Fahrer den Radler, als dieser gerade das Gelände eines Autohauses über die Ausfahrt verlassen wollte. Der Azubi überschlug sich mit seinem Rad und verletzte sich in der Folge leicht an der Hand und im Gesicht. Statt nach dem Verunglückten zu sehen entfernte sich der oder die Fahrer*in mit einem grauen Skoda vom Unfallort. Der junge Mann, der von dem Geschehen etwas überfordert war, setzte zunächst seinen Weg zur Arbeit fort. Von dort aus informierte dann sein Meister einen Rettungswagen und die Polizei. Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen werden Zeugen, die Angaben zum PKW und zum Nutzer machen können, gesucht. (ST)

