Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger zugeschlagen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Langfinger am Mittwoch in einer Praxis in Kindelbrück. Während man dort beschäftigt war, schnappte sich der Dieb vom Tresen einen Laptop und verschwand damit. Erst einen Tag später wurde der Diebstahl bemerkt. Der vermeintliche Dieb tauchte gegen 14:00 Uhr in der Praxis auf. Er war ca. 20 bis 30 Jahre alt, dünn und hatte blond-rötliche Haare. (CD)

