Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher am Werk gewesen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt waren Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag am Werk. Sie brachen in ein Gebäude ein und hebelten mehrere Türen auf. Die Täter erbeuteten einen Laptop und andere Elektronik im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell