Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aus dem Staub gemacht

Erfurt (ots)

Ein Unfallverursacher hat sich gestern Vormittag nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Das unbekannte Fahrzeug fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Scheidemantelweg in Erfurt-Gispersleben gegen ein Motorrad. Das Motorrad fiel um und wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall und den Unfallverursacher. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

