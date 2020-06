Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Erfurt (ots)

Starker Rauch drang gestern Abend aus einem Fenster des 8. Stocks in der Körnerstraße. Der Feuerwehr öffnete die Tür zu der Wohnung. Wie sich herausstellte, war das Essen auf dem Herd angebrannt, so dass die Wohnung völlig verqualmte. Der 70-jährige Bewohner befand sich schlafend in der Wohnung. Er schien keine Verletzungen davongetragen zu haben, wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst ärztlich versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (CD)

