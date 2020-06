Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Sömmerda (ots)

Am Dienstag nutzten Unbekannte zwischen 13.45 Uhr und 16.30 Uhr eine günstige Gelegenheit und stahlen aus einem Pkw eine Geldbörse mit Geld und Dokumenten. Das Auto parkte in Sömmerda in der Weißenseer Straße als die Diebe zuschlugen. In dem Portemonnaie befanden sich neben 75 EUR Bargeld auch persönliche Dokumente. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell