Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Liegerad abgerutscht

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte ein 41-Jähriger am Mittwochnachmittag am Domplatz. Der Mann war mit einem Liegerad unterwegs und rutschte mit dem Vorderrad vom Bordstein. Hierbei streifte er eine Straßenbahn, die in dem Moment gerade angehalten hatte. Es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. (CD)

