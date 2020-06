Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike fiel in Diebeshände

Erfurt (ots)

In der Brühlervorstadt fiel in den vergangen Tagen ein hochwertiges E-Bike in die Hände von Dieben. Der Eigentümer hatte das ca. 3.000 Euro teure Bergamont E-Bike in einem Gemeinschaftskeller abgestellt. Als er am Mittwochvormittag in den Keller kam, fehlte sein Fahrrad. Seinen Fahrradhelm und die Handschuhe ließen die Diebe liegen. (CD)

