Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch gestürzt

Erfurt (ots)

Im Alkoholrausch befand sich ein 43-jährger Mann, der in der vergangenen Nacht mit seinem Klappfahrrad auf den Erfurter Rathausstufen stürzte. Der Mann war gemeinsam mit Freunden am Fischmarkt unterwegs und wollte die Stufen mit seinem Fahrrad hinabfahren. Er stürzte hierbei und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dort erfolgte auch die Blutentnahme, da der Mann so stark unter Alkoholeinfluss stand, dass gegen ihn eine Strafanzeige erstattet wurde. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell