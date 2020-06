Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebinnen geschnappt

Erfurt (ots)

Der Hinweis eines Zeugen führte Polizeibeamte heute Morgen in eine Erfurter Kleingartenanlage. Er beobachtete zwei Frauen, die sich in einem Garten zu schaffen machten und offenbar auf Diebeszug waren. Beide Frauen konnten in der Gartenanlage von Polizeibeamten auf frischer Tat gestellt werden. Sie hatten es auf eine Kinderschaukel und -wippe, verschiedenes Spielzeug und anderes Garteninventar abgesehen. Ihre Beute stand bereits zum Abtransport bereit. Die beiden 32 und 36-Jährigen sind der Polizei wegen verschiedener Straftaten, u.a. wegen Hehlerei, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Betruges bekannt. Gegen die Frauen wurde eine Anzeige erstattet. (CD)

