Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Erfurt (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es gestern Nachmittag in Erfurt. Kurz nach 15:00 Uhr wollten Polizeibeamte einen Pkw Mazda kontrollieren, der ihnen in der Eugen-Richter-Straße auffiel. Der Autofahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizisten und fuhr unvermittelt mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Er verstieß sämtliche Verkehrsregeln, fuhr u.a. bei Rot über die Ampel und entgegen der Fahrtrichtung. Passanten mussten zur Seite springen, um von dem Fahrzeug nicht erfasst zu werden. In der Geschwister-Scholl-Straße kam das flüchtige Fahrzeug zum Stehen. Während der Fahrer zu Fuß flüchtete, konnte der Beifahrer gestellt und festgenommen werden. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung nach dem Autofahrer auf. Während der Flucht eignete sich der Mann ein fremdes Fahrrad an. Er nutzte seine Chance, indem er über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung kletterte und diese über die Wohnungstür wieder verließ. Danach setzte er zu Fuß seine Flucht weiter über den Flutgraben fort. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der namentlich bekannte Täter, der bereits wegen eines vorliegenden Haftbefehls gesucht wird, nicht gestellt werden. Die Polizei war mit einem hohen Kräfteaufkommen und einem Fährtenhund im Einsatz. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt, die einem Einbruch vom Vortag aus einer Apotheke zugeordnet werden konnten. Es werden dringend Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben oder möglicherweise geschädigt wurden. Insbesondere wird eine Frau mit UPS-Kleidung gesucht, die geschädigt wurde und sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/ 7840-0 zu melden. (CD)

