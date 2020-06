Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Beute

Erfurt (ots)

Auf ein E-Bike hatten es Diebe in Elxleben abgesehen. Aus einem Keller stahlen die Unbekannten das Gefährt im Wert von ca. 1200 EUR. Wie die Diebe in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist nicht klar. Werkzeuge, Schweißerhelm und Vakuumierung kamen aus Kellern in der Berliner Straße und in der Waldenstraße abhanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Eine Angelausrüstung sowie einen Akkuschrauber stahlen Diebe aus einem Pkw der im Bereich des Roten Berges parkte. Die Diebe hebelten eine Tür auf und gelangten so an die Beute im Wert von ca. 700 EUR. (JS)

