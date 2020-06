Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einschränkungen Futterstraße

Erfurt (ots)

Aufgrund der Innenministerkonferenz (IMK) kann es am 18.06.2020 in der Futterstraße zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Betroffen hiervon sind Gewerbetreibende, genauso wie gastronomische Einrichtungen. Die Polizei versucht die Beschränkungen so gering wie möglich zu halten, trotz allem wird daraufhin gewiesen, dass es zeitweise möglich sein kann, dass man von der Polizei zu oder von dem Objekt weg geleitet wird und es zu kurzen Wartezeiten/ Verzögerungen kommen kann. Bei Fragen stehen die Beamten vor Ort oder die Pressestelle der LPI Erfurt zur Verfügung. (JS)

