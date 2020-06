Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Medikamente und Geld aus Apotheke gestohlen

Erfurt (ots)

Mitarbeiter einer Apotheke in einem Erfurter Einkaufszentrum mussten gestern feststellen, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war. Unbekannte hatten sich über ein Fenster Zutritt verschafft und es auf den Tresor abgesehen. Sie stahlen den Geldschrank in dem sich mehr als 1500 EUR Bargeld befanden. Außerdem ließen sie Medikamente im vierstelligen Betrag mitgehen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Präparate die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Vermutlich wurden die Diebe gestört, da sie bei dem Einbruch Alarm auslösten und einen Teil der Beute zurück ließen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell