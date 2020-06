Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Drogen erwischt

Erfurt (ots)

Mit einer Widerstandsanzeige endete ein Einsatz Freitagnachmittag in der C.-Zeiss-Straße. Polizeibeamte wollten einen 15-Jährigen kontrollierten, dieser flüchtete. Die Beamten verfolgten den Teenager und konnten ihn stellten. Bei der anschließenden Durchsuchung setzte er sich massiv zur Wehr, so dass der Jugendliche gefesselt werden musste. Die Beamten stellten Rauschgift und Medikamente sicher. Aufgrund der Stückelung konnte davon ausgegangen werden, dass der 15-Jährige dealt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Drogen gefunden. Auch auf dem Petersberg führten Polizisten Personenkontrollen durch. Bei drei jungen Männern wurden sie fündig, sie hatten Marihuana dabei. Weitere 10 Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln registrierte die Polizei am Wochenende in Erfurt. Es handelte sich um immer Kleinstmengen die sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt wurden. (JS)

