Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Masche

Erfurt (ots)

Eine 80-jährige Seniorin wurde bereits am Freitag von Betrügern aus ihrer Wohnung gelockt, um sie in der weiteren Folge zu bestehlen. Eine unbekannte Frau verwickelte die betagte Dame in ein Gespräch und lockte die Rentnerin nach draußen. Ganze 20min dauerte das Theater, bis die 80-Jährige wieder in ihre Wohnung zurückkehrte. Unbekannte hatten die Abwesenheit der 80-Jährigen genutzt und Bargeld, Dokumente und einen Schlüssel gestohlen. (JS)

