Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: verfassungswidrige Schmierereien

Kölleda (ots)

In der Nacht vom Donnerstag (11.06.20,21:00 Uhr) zum Freitag (12.06.20, 09:00 Uhr) wurden durch unbekannte Täter mittels roter Sprühfarbe verfassungswidrige Zeichen auf die Fassade eines Wohnhauses in Kölleda in der Gerbergasse aufgebracht. Hierbei wurde ein Schaden von ca. 200 EUR verursacht.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell