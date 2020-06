Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hemmungsloser Dieb

Sömmerda (ots)

In Sömmerda nutzte eine unbekannte Person am Freitagmorgen den Entladevorgang einer 62jährigen Marktverkäuferin auf dem Markt aus, um aus deren Transporter die Handtasche zu entwenden. Neben sämtlichen Ausweispapieren und Zahlkarten erbeutete der unbekannte Täter Bargeld in Höhe von ca. 1000 EUR. Offenbar reichte dem dreisten Dieb der erbeutete Betrag noch nicht aus. Mit der in der Handtasche erbeuteten Geldkarte und dem ebenfalls in der Handtasche aufbewahrten PIN hob dieser, kurz nach dem Diebstahl, zusätzlich 500 EUR von dem Konto der Geschädigten ab, bevor diese ihre Debitkarte sperren konnte. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

