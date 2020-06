Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht endet mit Flug ins Feld

Buttstädt (ots)

Am 12.06.2020, 14:30 Uhr befuhr ein 22jähriger mit einem Quad ohne amtliche Kennzeichen in Buttstädt die Rastenberger Straße. Durch die Motorradstreife der PI Sömmerda wurde in der Folge die Verfolgung des Quads aufgenommen. Trotz eingeschaltetem Sondersignal stoppte der 22jährige das Quad nicht, sondern versuchte sich bewusst mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. In der Sichte in Buttstädt endete die Verfolgungsfahrt abupt mit einem Sturz, als der 22jährige versuchte, ein Rapsfeld zu queren. Hierbei verletzte sich der 22jährige Führer des Quads schwer. Am noch fahrbereiten Quad entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 50 EUR. Gegen den 22jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (FS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell