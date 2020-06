Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frontalzusammenstoß

Ein 21jähriger befuhr am 13.06.20, 23:10 Uhr mit seinem Pkw VW Passat die L 2133 aus Richtung Ottenhausen kommend, in Richtung Weißensee. Trotz Gegenverkehrs setzte der 21jährige vor einer Talsenke zum Überholen an und kollidierte in der Folge frontal mit der aus der entgegengesetzten Richtung kommenden 59jährigen Fahrerin eines Pkw VW Golf. In Folge des Zusammenstoßes wurden die 59jährige Fahrerin des VW Golfs schwer und der 21jährige Unfallverursacher leicht verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird nach aktuellen Erkenntnissen auf insgesamt 15000 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem Atemalkohol in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt. Es folgten eine Blutentnahme, der vorläufige Entzug der Fahrerlaubis und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.(FS)

