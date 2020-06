Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eine Mülltonne als Fluchtfahrzeug - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen drangen zwei männliche Personen gewaltsam in eine Pizzeria im Erfurter Ortsteil Daberstedt ein. Hier wurden die beiden Unbekannten schnell fündig, nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, und entwendeten einen Tresor mitsamt der Wocheneinnahme. Um mit ihrem Beutegut unauffällig flüchten zu können, nutzten sie eine restauranteigene Mülltonne, in der sie den Tresor verstauten.

Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Süd oder jede andere Polizeidienststelle unter der Bezugsnummer 0133147 entgegen. (AS)

