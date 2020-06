Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bananenlaster umgekippt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gegen 17.00 Uhr kam gestern auf der L2142 ein 37-Jähriger Lkw Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Gefährt landete samt Sattelanhänger im Straßengraben und kippte um. Erst am heutigen Tag wird der Lkw geborgen. Dafür muss er zunächst aufgestellt und schließlich abgeschleppt werden. Die Kosten dafür liegen im fünfstelligen Bereich. Ob die Ware des Lkws noch brauchbar ist, muss nun geklärt werden. 21 Tonnen Bananen befinden sich aktuell auf dem Hänger. Wenn diese nicht vernichtet werden müssen, werden diese auf einen anderen Lkw umgeladen. . Der 37-Jährige blieb bei dem Malheur glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an dem Lkw beträgt knapp 50 000 EUR. Zu den Bergungskosten kommen weitere Kosten hinzu. Da Diesel ausgelaufen ist, muss das Erdreich in dem Bereich der Unfallstelle abgetragen werden. (JS)

