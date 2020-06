Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demontiert

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag demontierten Unbekannte von einem Sprinter die Auspuffanlage und Lambdasonde. Der Mercedes stand in der Hermann-Brill-Straße als sich Diebe unbemerkt an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Der Wert der Beute beträgt ca. 3000 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell